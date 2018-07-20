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Британскую туристку на Крите изнасиловал земляк
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Британскую туристку на Крите изнасиловал земляк 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
18-летняя британка приехала на остров Крит в сопровождении своей подруги. Во время своего пребывания в городе Херсониссос девушка подверглась нападению со стороны 22-летнего мужчины, который её изнасиловал, сообщает издание Daily Star.
Спустя несколько дней, потерпевшая вновь столкнулась с обидчиком, который повторил попытку домогательства, травмировав камнем её подругу. После инцидента девушки обратились в полицию, после чего злоумышленник был задержан. Им также оказался гражданин Великобритании.
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