Британскую туристку на Крите изнасиловал земляк 

18-летняя британка приехала на остров Крит в сопровождении своей подруги. Во время своего пребывания в городе Херсониссос девушка подверглась нападению со стороны 22-летнего мужчины, который её изнасиловал, сообщает издание Daily Star.
Спустя несколько дней, потерпевшая вновь столкнулась с обидчиком, который повторил попытку домогательства, травмировав камнем её подругу. После инцидента девушки обратились в полицию, после чего злоумышленник был задержан. Им также оказался гражданин Великобритании.