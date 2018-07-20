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Самой популярной станцией метро во время ЧМ-2018 стала «Лубянка»
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Самой популярной станцией метро во время ЧМ-2018 стала «Лубянка» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Также популярностью у туристов пользовались «Площадь революции», «Добрынинская», «Охотный ряд», «Парк культуры».
В общей сложности, по словам заммэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова, городской транспорт перевез за время чемпионата 3,8 млн болельщиков, волонтеров и организаторов.
После окончания матчей ежеминутно стадионы покидали почти 1000 человек. Основной поток принимал на себя метрополитен, также были популярны автобусы-шаттлы. Один большой шаттл с «гармошкой» заполнялся за одну минуту.
Суточный пассажиропоток на столичном метрополитене вырос на 300 тысяч человек. Для сравнения — МЦК ежесуточно перевозит около 400 тысяч человек.
Пять раз метрополитен продлевал свою работу до трех часов ночи.
Двадцать миллионов пассажиров посмотрели онлайн трансляции матчей в вагонах метро, также 140 тысяч человек — через приложение «Метро Москвы». Как отметил Максим Ликсутов, в дальнейшем пока не планируется использовать систему мониторов для трансляции городских мероприятий, в частности, Дня города.
А дополнительный 20-тысячный тираж «Тройки», выпущенный к окончанию ЧМ, разобрали в кассах в течение шести часов.
Кстати, в целом продажи сувениров с символикой Московского транспорта в дни чемпионата выросли в пять раз.
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