Самой популярной станцией метро во время ЧМ-2018 стала «Лубянка»

Также популярностью у туристов пользовались «Площадь революции», «Добрынинская», «Охотный ряд», «Парк культуры».

В общей сложности, по словам заммэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова , городской транспорт перевез за время чемпионата 3,8 млн болельщиков, волонтеров и организаторов.

После окончания матчей ежеминутно стадионы покидали почти 1000 человек. Основной поток принимал на себя метрополитен, также были популярны автобусы-шаттлы. Один большой шаттл с «гармошкой» заполнялся за одну минуту.

Суточный пассажиропоток на столичном метрополитене вырос на 300 тысяч человек. Для сравнения — МЦК ежесуточно перевозит около 400 тысяч человек.

Пять раз метрополитен продлевал свою работу до трех часов ночи.

Двадцать миллионов пассажиров посмотрели онлайн трансляции матчей в вагонах метро, также 140 тысяч человек — через приложение «Метро Москвы». Как отметил Максим Ликсутов, в дальнейшем пока не планируется использовать систему мониторов для трансляции городских мероприятий, в частности, Дня города.

А дополнительный 20-тысячный тираж «Тройки», выпущенный к окончанию ЧМ, разобрали в кассах в течение шести часов.

Кстати, в целом продажи сувениров с символикой Московского транспорта в дни чемпионата выросли в пять раз.