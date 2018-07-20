Санкции против Сирии препятствуют возвращению беженцев, заявили в МИД

"Аргументировано разъясняем партнерам, что социально-экономическое восстановление и возвращение к родным очагам беженцев и внутренне перемещенных лиц представляют собой неотложную, приоритетную задачу международного характера", — сказал он.

"Серьезным препятствием на этом пути являются односторонние финансово-экономические санкции против Дамаска , введенные отдельными странами и региональными организациями", — продолжил представитель министерства.

По его словам, от решения проблемы возвращения беженцев "во многом зависит успех усилий по окончательному искоренению терроризма и факторов, порождающих эту глобальную угрозу, на сирийской земле".

МИД России настойчиво призывает международное сообщество к отмене санкций, тормозящих процесс нормализации жизни сирийских граждан и достижение долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии на прочной международно-правовой базе, подчеркнул Панов.

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