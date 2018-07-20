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Санкции против Сирии препятствуют возвращению беженцев, заявили в МИД
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Санкции против Сирии препятствуют возвращению беженцев, заявили в МИД 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Москва разъясняет партнерам, что финансово-экономические санкции против Сирии являются серьезным препятствием для возвращения беженцев, заявил журналистам в пятницу представитель МИД России Андрей Панов.
"Аргументировано разъясняем партнерам, что социально-экономическое восстановление и возвращение к родным очагам беженцев и внутренне перемещенных лиц представляют собой неотложную, приоритетную задачу международного характера", — сказал он.
"Серьезным препятствием на этом пути являются односторонние финансово-экономические санкции против Дамаска, введенные отдельными странами и региональными организациями", — продолжил представитель министерства.
По его словам, от решения проблемы возвращения беженцев "во многом зависит успех усилий по окончательному искоренению терроризма и факторов, порождающих эту глобальную угрозу, на сирийской земле".
МИД России настойчиво призывает международное сообщество к отмене санкций, тормозящих процесс нормализации жизни сирийских граждан и достижение долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии на прочной международно-правовой базе, подчеркнул Панов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
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