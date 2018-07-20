Комитет СФ обсудит с экспертами из США вопросы контроля над вооружениями 

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам в среду проведет встречу с американскими экспертами по контролю над вооружениями, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службы палаты.
Ранее российские сенаторы выражали озабоченность в связи с тем, что эксперты РФ и США не ведут совместную работу над пролонгацией Договора по сокращению ракет средней и меньшей дальности, а также СНВ-3. Глава комитета СФ Константин Косачев отмечал, что отказ от двусторонних соглашений со стороны США может привести к развалу всей договорной базы и ликвидации системы контроля над вооружениями.