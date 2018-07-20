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Болельщики ЧМ-2018 чаще всего добирались до стадионов на общественном транспорте
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Болельщики ЧМ-2018 чаще всего добирались до стадионов на общественном транспорте 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Подавляющее большинство посетителей «Спартака» и «Лужников» добирались до стадионов на общественном транспорте в период проведения чемпионата мира по футболу, рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«90% всех посетителей двух арен использовали городской транспорт, чтобы приехать и уехать со стадионов», — заявил Ликсутов, пишет «Вечерняя Москва».
Также он напомнил, что за время проведения чемпионата на городском транспорте в Москве было совершено 5 миллионов бесплатных поездок.
Стадионы «Спартак» и «Лужники» приняли 12 матчей мундиаля — по 5 и 7 матчей соответственно. На арене «Лужники» прошли матч открытия и финал чемпионата мира по футболу.
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