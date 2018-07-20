Ещё
В ЛНР обвинили ВСУ в проведении учений у линии соприкосновения в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР обвинили ВСУ в проведении учений у линии соприкосновения в Донбассе 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко обвинил украинских силовиков в проведении военных учений у линии соприкосновения в Донбассе.
"Практическая отработка учебных вопросов проводилась (ВС Украины. — Прим. ред.) в нарушение Минских договоренностей вблизи линии боевого соприкосновения в районе населенных пунктов Знаменка и Светлодарск", — сказал Филипоненко в пятницу на брифинге.
Он добавил, что украинские силовики также вели воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения в районе населенного пункта Новотошковское, что нарушает Минские договоренности.
"В районе населенного пункта Артемовск на базе 72 бригады ВСУ проведены сборы с операторами БПЛА. В ходе занятий изучались вопросы повышения эффективности ведения воздушной разведки, а также организации взаимодействия с артиллерийскими и минометными подразделениями", — рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что, в связи со всеми изложенными фактами, Народная милиция не исключает увеличения числа обстрелов со стороны ВС Украины в ближайшее время.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры79
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста333
Фото кабинета Медведева удивило россиян68
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе219
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение