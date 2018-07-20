В ЛНР обвинили ВСУ в проведении учений у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК , 20 июл — РИА Новости . Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко обвинил украинских силовиков в проведении военных учений у линии соприкосновения в Донбассе.

"Практическая отработка учебных вопросов проводилась (ВС Украины . — Прим. ред.) в нарушение Минских договоренностей вблизи линии боевого соприкосновения в районе населенных пунктов Знаменка и Светлодарск", — сказал Филипоненко в пятницу на брифинге.

Он добавил, что украинские силовики также вели воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения в районе населенного пункта Новотошковское, что нарушает Минские договоренности.

"В районе населенного пункта Артемовск на базе 72 бригады ВСУ проведены сборы с операторами БПЛА. В ходе занятий изучались вопросы повышения эффективности ведения воздушной разведки, а также организации взаимодействия с артиллерийскими и минометными подразделениями", — рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что, в связи со всеми изложенными фактами, Народная милиция не исключает увеличения числа обстрелов со стороны ВС Украины в ближайшее время.