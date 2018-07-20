Второй уровень Ново-Садовой: Минтранс готовит проект транспортной развязки

Теперь перекрёсток будет выглядеть иначе

Самаре планируют построить новый путепровод. Речь идёт о транспортной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой, Советской Армии и XXII Партсъезда. Об этом 63.ru сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

— Сейчас завершается разработка проекта развязки. После этого документация пройдёт госэкспертизу. Потом можно будет говорить о стоимости работ и сроках строительства, — пояснили в региональном Минтрансе

Второй уровень Ново-Садовой — один из самых ожидаемых в Самаре дорожных проектов наряду с Северным шоссе и новой развязкой на Московском. Путепровод будет начинаться в районе дома культуры «Современник» и заканчиваться после улицы XXII Партсъезда. По сути, Ново-Садовую протянут над двумя улицами — Советской Армии и XXII Партсъезда. Минтранс уже начал зачистку территории под будущей развязкой.