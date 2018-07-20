Дополнительная программа ремонта областных дорог появится благодаря автомобилистам

Дополнительную программу ремонта автодорог составили благодаря обращениям автомобилистов. В нее войдут три дороги Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона

Дорожники дополнительно возьмутся за ремонт дорог «Юкки — Кузьмолово», «Мельничный ручей — Кирпичный завод», «Аннино — Разбегаево». Согласно статистике, за июнь на областные дороги было уложено 20 тыс. кв.м. нового асфальта. Основной фронт работ развернулся в Тосненском, Кингисеппском, Гатчинском и Ломоносовском районах. Согласно плану, в этом году планируется ремонт на 27 трассах.