Ещё
Дополнительная программа ремонта областных дорог появится благодаря автомобилистам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дополнительная программа ремонта областных дорог появится благодаря автомобилистам 

Ivyborg.ru 49 минут назад
Дополнительную программу ремонта автодорог составили благодаря обращениям автомобилистов. В нее войдут три дороги Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона
Дорожники дополнительно возьмутся за ремонт дорог «Юкки — Кузьмолово», «Мельничный ручей — Кирпичный завод», «Аннино — Разбегаево». Согласно статистике, за июнь на областные дороги было уложено 20 тыс. кв.м. нового асфальта. Основной фронт работ развернулся в Тосненском, Кингисеппском, Гатчинском и Ломоносовском районах. Согласно плану, в этом году планируется ремонт на 27 трассах.
Ivyborg.ru: последние новости
В Петербурге за один вечер два ребенка выпали из окон Сто лет со дня расстрела семьи Романовых: сколько человек убили, как нашли останки и какие факты - миф Ремонт железной дороги изменит расписание "Сапсанов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры79
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста333
Фото кабинета Медведева удивило россиян68
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе219
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение