Кемеровская, Самарская и Рязанская области будут перенимать опыт нижегородской «Эффективной губернии»

Кемеровская, Самарская и Рязанская области будут перенимать опыт нижегородского региона по внедрению бережливых технологий в рамках проекта «Эффективная губерния». Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Сегодня в регион приехала делегация Кемеровской области во главе с и.о. заместителя губернатора Денисом Шамгуновым. «Они познакомятся с опытом наших промышленных предприятий, министерств, МФЦ и других организаций — участников проекта „Эффективная губерния“, — уточнил Евгений Люлин

По словам и.о. вице-губернатора, Нижегородская область является единственным регионом в России , где бережливые технологии внедряются сразу в нескольких ключевых сферах: промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, социальной защите и госуправлении.

»Глава региона Глеб Никитин поставил именно такую задачу — реализовать комплексный подход, потому что нельзя, например, сделать более эффективной промышленность, если ничего не менять в госуправлении, ведь предприятия ежедневно общаются с органами власти», — отметил Евгений Люлин.

По словам Дениса Шамгунова, «в Нижегородской области наиболее максимально во всей стране бережливые технологии уже внедряются, активно используются, показывают свой эффект в поликлиниках, школах, органах исполнительной власти, других учреждениях». «Мы этот опыт будем перенимать и активно внедрять у себя в регионе», — добавил и.о. заместителя губернатора Кемеровской области.

«Мне понравился масштаб и системность подхода (к реализации проекта «Эффективная губерния») в Нижегородской области, вовлеченность в процесс первых лиц региона», — сообщил Денис Шамгунов. Он отметил, что один из плюсов проекта — «возможность без больших материальных затрат за счет организационных решений достичь максимального эффекта на производстве». В частности, делегация Кемеровской области ознакомилась с опытом нижегородского ООО «Узола», где с января по июнь 2018 года производительность труда и объём заказов выросли в 3 раза. Оптимизация производства корпусов линейных шкафов позволила сократить время процесса с 243 часов до 101 часа, протяжённость перемещений продукта в процессе производства — с 550 до 395 метров, а темп выпуска увеличить со 100 до 1000 единиц в месяц.

Как сообщил Евгений Люлин, на следующей неделе в Нижегородскую область для знакомства с реализацией «Эффективной губернии» приедут представители Рязанского региона. Кроме того, перенимать нижегородский опыт также планируют в Самарской области

Напомним, в Министерстве экономического развития РФ Нижегородскую область признали лидером по повышению производительности труда среди регионов — участников программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости» с 2018 по 2025 года.

Ранее сообщалось, что по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК «Росатом» «Эффективная губерния».

Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, здравоохранении, образовании, социальной защите и госуправлении.