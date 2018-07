Разработчики No Man's Sky жалеют о громких обещаниях

Изображение с сайта GamesRadar

Шон Мюррей , создатель No Man’s Sky, признался, что ему, возможно, не стоило раздавать так много интервью перед релизом игры в августе 2016. Из-за своей болтливости и обещаний контента в симуляторе космического путешественника, Мюррея поставили в один ряд с такими мастерами словоблудия как Тодд Говард Питер Молинье . По словам Мюррея, ему казалось, что он отчетливо дал понять, что игроков ждет странное путешествие в полном одиночестве. Но после просмотра трейлера люди решили, что их ждут «Звездные Войны», хотя на деле это больше похоже на «Космическую Одиссею 2001».

«После запуска игры мы занялись поиском самих себя, — объясняет Мюррей. — Мы должны были понять, зачем мы разрабатываем игры и для кого вообще это делаем. Нам нравится создавать что-то инновационное и амбициозное, но мы не получаем удовольствия от разговоров об этом. Оглядываясь назад, нужно констатировать, что не было необходимости тратить столько времени на разговоры об игре, которые не несли никакой ценности. Нам просто стоило показать трейлер с VGX Awards в 2013 году и уйти в радиомолчание до релиза».

Примерно по такому пути команда разработчиков пошла после выхода игры. В течение двух лет они практически не появлялись на публике, а сам Шон Мюррей на несколько месяцев пропал из различных социальных сетей. Теперь студия Hello Games выпускает долгожданное обновление, которое добавит в игру мультиплеер и поддержку Xbox One. Релиз апдейта NEXT состоится 24 июля.