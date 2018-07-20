В Нижневартовске сквер могут застроить многоэтажками

Поговаривают, что в Нижневартовске вместо запланированного генпланом в центре города сквера построят многоэтажные дома. В августе в администрации города должны состояться слушания, главным вопросом на которых будут именно формальные изменения в плане застройки.

Старожилы, знакомые с ситуацией, рассказывают, что это уже не первая попытка застроить домами потенциально зеленую зону, которых в Нижневартовске итак не хватает. Однако бывшим главным архитекторам города (Василию Добрыгину, а позже и Вячеславу Прокофьеву ) удавалось отстаивать интересы тех, кому не хватает свежего воздуха. Нынешней же команде была поставлена другая задача — строить больше.

Слухачи говорят, что запланированный новый ЗАГС там все-таки останется. Только теперь он будет не в зеленой зоне, а рядом с многоэтажками.

Комментариев нет В управлении архитектуры и градостроительства Нижневартовска отказались отвечать на вопросы по телефону.