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В Нижневартовске сквер могут застроить многоэтажками
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В Нижневартовске сквер могут застроить многоэтажками 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Поговаривают, что в Нижневартовске вместо запланированного генпланом в центре города сквера построят многоэтажные дома. В августе в администрации города должны состояться слушания, главным вопросом на которых будут именно формальные изменения в плане застройки.
Старожилы, знакомые с ситуацией, рассказывают, что это уже не первая попытка застроить домами потенциально зеленую зону, которых в Нижневартовске итак не хватает. Однако бывшим главным архитекторам города (Василию Добрыгину, а позже и Вячеславу Прокофьеву) удавалось отстаивать интересы тех, кому не хватает свежего воздуха. Нынешней же команде была поставлена другая задача — строить больше.
Слухачи говорят, что запланированный новый ЗАГС там все-таки останется. Только теперь он будет не в зеленой зоне, а рядом с многоэтажками.
Комментариев нет  В управлении архитектуры и градостроительства Нижневартовска отказались отвечать на вопросы по телефону.
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