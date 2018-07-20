Второй Фестиваль Турции пройдет в Москве

10–12 августа 2018 г. 12:00 — 21:00 Парк «Красная Пресня» м. Выставочная / м. Улица 1905 года, ул. Мантулинская, д. 5 Вход свободный. 0+

Фестиваль Турции пройдет в центре Москвы в парке «Красная Пресня» с 10 по 12 августа 2018 года. Фестиваль организован при поддержке Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры и туризма Турции и Посольства Турции в России

На три дня вся территория парка станет Турцией в миниатюре, где будут воссозданы архитектурные достопримечательности, представлены самые привлекательные туристические места, легендарные ремесла, традиции и искусство, а главное — будет царить аутентичная атмосфера восточной сказки.

Фестиваль стартует в полдень 10 августа. Ежедневно с 12:00 до 21:00 гостей ждет масштабная развлекательная программа, знакомство с историей и культурой Турции, призы и подарки. Здесь каждый найдет себе занятие по вкусу. Попробовать турецкую кухню, услышать выступления известных артистов, восхититься роскошными костюмами времен Османской империи, посетить Деревню ремесел, сфотографироваться в корзине воздушного шара, стать свидетелем состязания по масляной борьбе, поиграть в популярные настольные игры, выиграть в Мега-Квесте одну из 100 поездок в Турцию, купить аутентичные товары и сувениры на Гранд-Базаре, — все это и многое другое можно будет сделать на ежегодном Фестивале Турции в Москве. Для маленьких гостей организаторы фестиваля приготовили особую анимационную программу.

Фестиваль станет захватывающим событием с неповторимой атмосферой. Праздник начнется на главном входе в парк с «Аэропорта»: здесь любой желающий сможет стать участником квеста, получить «паспорт» и совершить увлекательное путешествие по стране. Турция предстанет перед посетителями в виде невероятных арт-объектов: уникальность Каппадокии представят знаменитые воздушные шары, из песка вырастет древний театр Аспендос, благодаря реалистичным декорациям тут можно будет увидеть и ворота Адриана, и Троянского коня, и храм Аполлона, и колонны Перге. Одно из ключевых событий фестиваля — Мега-Квест, который позволит участникам в игровой форме лучше познакомиться с Турцией и побывать на максимальном количестве площадок фестиваля. Призовой фонд впечатляет — 100 путевок в лучшие отели Турции.

Насыщенная программа мастер-классов даст возможность полностью погрузиться в жизнь и культуру страны. Гостей фестиваля научат созданию браслетов с оберегами и искусству рисования на воде эбру. Каждый сможет попробовать себя в традиционной росписи тарелок, гончарном деле и изготовлении оливкового мыла. В Деревне ремесел посетители познакомятся с работой мастеров древнейших турецких специальностей: стеклодувного, гончарного и кожевенного дела, росписи керамики, вышивки, стеклянных витражей и традиционных игрушек.

Любителей интеллектуальных занятий ждет школа турецкого языка с профессиональными преподавателями и носителями языка — они научат произношению и минимальному набору слов, необходимых в поездке. А лекции и интерактивные занятия с культурологами и бывалыми путешественниками помогут лучше понять историю и традиции страны, обсудить актуальные темы.

Те, кто предпочитает активный отдых, смогут поиграть в гольф и принять участие в гольф-турнире. В специально оборудованной спортивной зоне пройдут состязания по различным видам спорта, а в зоне яхтинга с красивого пляжа можно будет полюбоваться проплывающими по каналам мини-яхтами.

На площадке региона Кемер пройдут поединки по масляной борьбе. Эта древняя национальная боевая культура в Турции по популярности уступает разве что футболу и собирает стадионы. Тела борцов перед состязанием обильно смазываются оливковым маслом, так что победить «скользкого соперника» становится совсем не просто — тут требуется и сила, и ловкость, что делает зрелище поистине захватывающим.

Турция традиционно славится не только развлечениями, но и прекрасными возможностями отдыха. Поэтому прямо в центре Москвы появится настоящий пляж и апельсиновая роща. На пляже можно будет отдохнуть от городской суеты, расслабиться на шезлонгах в тени пальм, выпить прохладный коктейль, принять участие в анимационной программе и почувствовать себя на курорте. Каждый день гостей ждут концерты гитарной музыки.

Рестораны турецкой кухни предложат традиционные национальные блюда и, конечно же, турецкие сладости и напитки. Гости смогут выпить настоящий турецкий чай или кофе на песке, погадать на кофейной гуще и сыграть в нарды. В Кулинарной школе лучшие турецкие и российские шеф-повара научат всех желающих секретам приготовления популярных блюд.

Унести с собой можно будет не только яркие воспоминания. На центральной улице расположится Гранд-Базар, завораживающий пьянящими ароматами и яркими красками восточного мира. Здесь можно будет купить турецкие сладости, керамику ручной работы, оригинальную посуду, качественный текстиль, ароматные специи и сувениры.

Манавгат, Посетителям фестиваля больше не придется часами листать туристические проспекты или рассматривать фото в интернете, выбирая место для идеального отдыха. В парке их ждет увлекательный гид по туристическим маршрутам Турции, где будут представлены регионы Бодрум , Кемер, Мармарис Фетхие , Кушадасы, Дидим , Измир, Испарта, Белек города Стамбул , Анталия, Аланья и многие другие. Тех, кто не устоит перед соблазнительной перспективой отдыха, ждет Travel Market, где можно будет получить профессиональную консультацию, приобрести тур или забронировать отель по привлекательной цене.

Местом притяжения посетителей на протяжении всех трех дней станет Главная сцена, где в режиме нон-стоп будет проходить концертная и шоу-программа. Здесь выступят самые яркие артисты и коллективы из Турции, ставшие воплощением духа и национальной культуры страны: Военный оркестр янычар, Турецкий государственный ансамбль фольклорных танцев, исполнители популярной музыки. Гости фестиваля смогут увидеть костюмированное шоу в роскошных нарядах «Великолепного века», услышать зажигательные сеты и необычные музыкальные перформансы от российских и турецких диджеев, посетить концерт российско-турецкой оперной музыки и многое другое.

Встреча со звездами ждет посетителей фестиваля не только на сцене. Певица Согдиана проведет мастер-класс по керамике, Катя Лель поделится кулинарными секретами, группа 5sta Family поможет освоить технику рисования эбру, а певец Стас Костюшкин станет участником поединка по масляной борьбе. В последний вечер все они выйдут на Главную сцену со своими хитами.

Фестиваль подарит восхитительный и насыщенный уик-энд своим гостям, позволив попасть в Турцию, не выезжая за пределы Москвы. Благодаря разнообразным зонам активностей, потрясающим арт-объектам, национальной музыке, кухне и ремеслам на площадках фестиваля посетителей ждет встреча с прошлым и настоящим удивительной страны, в которую невозможно не влюбиться.

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Дополнительная информация и аккредитация СМИ: Елена Рыленкова +7 (985) 202-07-30, rylenkova@mail.ru Виктория Потапова +7 (906) 713-78-64, vpotapova81@mail.ru Наталия Полищук +7 (901) 511-73-74, ptaxa@bk.ru Ольга Чучадеева +7 (910) 442-26-28, olga.chuchadeeva@gmail.com Полина Горбачева +7 (926) 652-25-28, kr8977@mail.ru Для представителей СМИ на фестивале будет работать пресс-центр, который расположится справа от главного входа в парк с улицы Мантулинской. Подтвердить аккредитацию и получить бейдж представители СМИ смогут на входе в парк на стойке с надписью «Пресса».

Аккредитация СМИ осуществляется до 15 часов 9 августа 2018 г. Для аккредитации на фестиваль необходимо указать название СМИ, ФИО, должность, контактный телефон и e-mail, а также прислать ссылку на анонс Фестиваля Турции, размещенный на вашем ресурсе.

Телеканалам и фотокорреспондентам необходимо предоставить список съемочного оборудования.

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