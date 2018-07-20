Члены общества слабовидящих Южнопортового проведут встречу 21 июля

В субботу, 21 июля, в территориальном центре социального обслуживания «Южнопортовый» проведут мероприятие, участие в котором примут люди с ограниченными физическими возможностями. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Мы организуем встречу для членов общества слабовидящих людей «Прозрение». В рамках мероприятия люди, живущие в разных частях района, смогут встретиться за одним столом, пообщаться и обсудить вопросы различного характера, — отметил сотрудник администрации.

Начало в 10.00. Напомним, что ТЦСО «Южнопортовый» находится по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (мю)