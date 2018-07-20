В столице Монголии пройдет международная научная конференция по культурологии

России, США, Германии, Франции, Австрии, Венгрии, Польши, Турции и Улан-Батор , 20 июля / Синьхуа / — Около 30 ученых из Китая Республики Корея примут участие в международной научной конференции «Культурный мир монголов: наследие, ценности и искусство», которая состоится 23-24 июля в Улан-Баторе. Об этом в пятницу сообщили организаторы на пресс-конференции для местных СМИ.

Ожидается также участие более 50 ученых из Монголии

В качестве организаторов выступают Монгольский государственный университет культуры и искусств и Международная ассоциация монголоведческих исследований.

Участники конференции рассмотрят такие важные темы, как «Культурные ценности и методы исследования политики», «Материальное и нематериальное историко-культурное наследие Монголии» и «Образ Чингисхана в кино и живописи».

В рамках данного мероприятия состоится концерт и выставка-ярмарка книг. —0—