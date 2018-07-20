Ещё
12 тысяч рыбы спасено из браконьерских сетей в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

12 тысяч рыбы спасено из браконьерских сетей в Нижегородской области 

Нижегородская правда 54 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
12 тысяч рыбы спасено из браконьерских сетей в Нижегородской областиВ ходе операции «Курс на нерест» из водоемов изъято более 6,5 тысяч единиц незаконных орудий лова, в том числе порядка 440 км сетей, что практически аналогично расстоянию от Нижнего Новгорода до Москвы. Об этом сообщили в областном комитете госохотнадзора.
В ведомстве уточнили, что в весенний нерестовый период из браконьерских сетей спасено свыше 12 тысяч экземпляров жизнеспособной рыбы. «Предотвращенный ущерб составил более 200 тысяч экземпляров. В денежном выражении ущерб составил бы, исходя из такс для расчета ущерба рыбным запасам, более 1 млн рублей». — пояснил руководитель регионального комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.
В ведомстве пояснили, что около 1,5 тонн рыбы спасти не удалось, ее утилизировала ветеринарная служба. В результате операции «Курс на нерест» возбуждено более 90 уголовных дел за незаконную добычу водных биоресурсов, выявлено около 400 нарушений Правил рыболовства. Кроме этого, у нарушителей изъято 29 самоходных транспортных средств. Более 150 протоколов составлено за нарушение запрета движения маломерных судов под мотором.
Нижегородская правда: последние новости
Выставка-признание «Нижегородцы, влюбленные в кино» пройдет в регионе Стало известно, сколько мусора собрали волонтеры за время ЧМ-2018 Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» впервые представят региональному бизнес-сообществу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры77
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста299
Фото кабинета Медведева удивило россиян67
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе218
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение