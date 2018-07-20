12 тысяч рыбы спасено из браконьерских сетей в Нижегородской области

12 тысяч рыбы спасено из браконьерских сетей в Нижегородской области В ходе операции «Курс на нерест» из водоемов изъято более 6,5 тысяч единиц незаконных орудий лова, в том числе порядка 440 км сетей, что практически аналогично расстоянию от Нижнего Новгорода до Москвы . Об этом сообщили в областном комитете госохотнадзора.

В ведомстве уточнили, что в весенний нерестовый период из браконьерских сетей спасено свыше 12 тысяч экземпляров жизнеспособной рыбы. «Предотвращенный ущерб составил более 200 тысяч экземпляров. В денежном выражении ущерб составил бы, исходя из такс для расчета ущерба рыбным запасам, более 1 млн рублей». — пояснил руководитель регионального комитета госохотнадзора Николай Бондаренко

В ведомстве пояснили, что около 1,5 тонн рыбы спасти не удалось, ее утилизировала ветеринарная служба. В результате операции «Курс на нерест» возбуждено более 90 уголовных дел за незаконную добычу водных биоресурсов, выявлено около 400 нарушений Правил рыболовства. Кроме этого, у нарушителей изъято 29 самоходных транспортных средств. Более 150 протоколов составлено за нарушение запрета движения маломерных судов под мотором.