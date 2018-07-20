Сведения о владельцах сим-карт занесут в единую систему

Авторами инициативы выступила группа депутатов ГД во главе с главой Комитета палаты по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлёвым . Документ предполагает внесение поправок в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Из-за упрощённой процедуры идентификации недобросовестные абоненты зачастую приобретают сим-карты у нелегальных продавцов без документов, удостоверяющих личность. Это влечёт за собой многие риски — в частности, нарушение антилегализационного законодательства, подчёркивают авторы документа.

Кроме того, одной из главных причин многочисленных жалоб россиян на финансовые организации становятся требования об уплате задолженности за абонента, которому ранее принадлежал используемый ими номер телефона. Это доставляет массу неудобств людям, которые не имеют никакого отношения к долгам предыдущего владельца сим-карты.

Законопроект предполагает создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте. Она станет своеобразной точкой подключения для всех участников взаимодействия на базе универсального программного интерфейса (шлюза). Он не предусматривает сбора и хранения информации.

Шлюз будет в зашифрованном виде перенаправлять запрос пользователя к оператору подвижной радиотелефонной связи. Они, в свою очередь, получат данные об абонентах с помощью системы проверки сведений. Такая мера будет касаться физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Реализация этой инициативы будет возможна при введении регулируемых Правительством тарифов, а также единого технологического решения. Это позволит максимально охватить всех пользователей услуг связи, подчёркивают авторы законопроекта. Для получения соответствующей информации об абонентах предусмотрено заключение двусторонних договоров оператора связи и специалиста системы проверки сведений.

Среди предоставляемых сведений — подтверждение абонентского номера и паспортные данные абонента. Предлагаемую систему уже протестировали специалисты Центрального научно-исследовательского института связи с участием заинтересованных банков и мобильных операторов.