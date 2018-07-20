Новые маршруты будут действовать на автостанции «Орехово»

Автостанция «Орехово» примет у себя новые маршруты. Об этом редактору газеты «Борисовские пруды» сообщили в Мосгортрансе.

Волгоград, Появление новых направлений связано с тем, что руководство транспортной организации решило разгрузить автостанцию «Красногвардейская». Всего на новые точки отправления переведут 14 маршрутов, но разделят их между автостанцией «Орехово» и автовокзалом «Южный ворота». Отсюда теперь можно будет отправиться в Астрахань Краснодар , Ростов-на-Дону и Элисту

— Где и какие из этих маршрутов точно будут действовать, пока неизвестно, — отметили в Мосгортрансе, — Как только ситуация прояснится, мы обязательно сообщим.

Напомним, что автостанция «Орехово» находится по адресу: Шипиловский проезд, вл. 31.