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Новые маршруты будут действовать на автостанции «Орехово»
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Новые маршруты будут действовать на автостанции «Орехово» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Автостанция «Орехово» примет у себя новые маршруты. Об этом редактору газеты «Борисовские пруды» сообщили в Мосгортрансе.
Появление новых направлений связано с тем, что руководство транспортной организации решило разгрузить автостанцию «Красногвардейская». Всего на новые точки отправления переведут 14 маршрутов, но разделят их между автостанцией «Орехово» и автовокзалом «Южный ворота». Отсюда теперь можно будет отправиться в Астрахань, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону и Элисту.
— Где и какие из этих маршрутов точно будут действовать, пока неизвестно, — отметили в Мосгортрансе, — Как только ситуация прояснится, мы обязательно сообщим.
Напомним, что автостанция «Орехово» находится по адресу: Шипиловский проезд, вл. 31.
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