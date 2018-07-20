В Бабушкинском парке открылась выставка

В Центре творчества и досуга Бабушкинского парка открылась фотовыставка; в ней представлены работы участников объединения фотографов-любителей «FOCUSстранствий».

— В компании путешественников всегда найдется человек обвешенный фотоаппаратурой, снимки которого всегда долгожданны и восхищают и не дают забывать самые важные моменты путешествия, а чаще открывают его с новой неожиданной стороны. Эти люди чаще имеют далекие от фотографии профессии, но снимки не уступают по качеству и содержанию, а порой в них видишь самое сокровенное, что очень хорошо понимаешь и чувствуешь, — прокомментировали в администрации ПКиО.

Выставка открыта со вторника по пятницу с 15.00. Вход свободный.