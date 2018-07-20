Ещё
В Бабушкинском парке открылась выставка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бабушкинском парке открылась выставка 

Управа района Лосиноостровский 56 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В Центре творчества и досуга Бабушкинского парка открылась фотовыставка; в ней представлены работы участников объединения фотографов-любителей «FOCUSстранствий».
— В компании путешественников всегда найдется человек обвешенный фотоаппаратурой, снимки которого всегда долгожданны и восхищают и не дают забывать самые важные моменты путешествия, а чаще открывают его с новой неожиданной стороны. Эти люди чаще имеют далекие от фотографии профессии, но снимки не уступают по качеству и содержанию, а порой в них видишь самое сокровенное, что очень хорошо понимаешь и чувствуешь, — прокомментировали в администрации ПКиО.
Выставка открыта со вторника по пятницу с 15.00. Вход свободный.
Управа района Лосиноостровский: последние новости
В августе в окрестностях Лосинки будут работать два пункта вакцинации домашних животных В поликлиниках жители СВАО могут сделать бесплатный онкоскрининг Во дворе на Челюскинской отремонтировали теннисный стол
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста830
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры103
Умерла Мария Спивак8
Фото кабинета Медведева удивило россиян108
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных13
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение