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Ансамбль «Родные напевы» из Останкинского района выступит на семейном фестивале в Екатерининском парке
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Ансамбль «Родные напевы» из Останкинского района выступит на семейном фестивале в Екатерининском парке 

Управа Останкинского района 59 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Коллектив работает на базе филиала «Останкинский» ТЦСО «Алексеевский»; он покажет свои достижения, как участник вокального направления проекта «Московское долголетие».
Также СВАО представят коллективы из Ярославского района и Лианозова. Кроме музыкантов старшего возраста, на сцену выйдут звезды шоу-бизнеса Александр Олешко, Юлия Началова, Дина Гарипова, Феликс Царикати, группа «Доктор Ватсон». Концерт завершится конкурсом караоке.
Начало фестиваля в 11.00. Екатерининский парк расположен в шаговой доступности от станции метро «Достоевская», напротив СЗК «Олимпийский». (иб)
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