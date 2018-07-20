Ансамбль «Родные напевы» из Останкинского района выступит на семейном фестивале в Екатерининском парке

Коллектив работает на базе филиала «Останкинский» ТЦСО «Алексеевский»; он покажет свои достижения, как участник вокального направления проекта «Московское долголетие».

Начало фестиваля в 11.00. Екатерининский парк расположен в шаговой доступности от станции метро «Достоевская», напротив СЗК «Олимпийский». (иб)