Страшный фонтан в районе Ватутина почистят и отремонтируют

Обновить внешний облик сооружения городские власти планируют в следующем году

На полуразрушенный фонтан, который находится напротив дома № 14 на Шаимском бульваре, в редакцию 72.ru пожаловались местные жители. И в подтверждение своих слов прислали фотографии, на которых видно, что действующий фонтан из-за отсутствия должного ухода превратился в настоящее болото.

— Рядом с ним невозможно даже сидеть, — поделилась тюменка.

Воду в фонтане пообещали заменить

Жалобу жителей района Ватутина мы направили сотрудникам управы Центрального округа и в итоге уже вчера на Шаимский бульвар приехали рабочие — чистить зеленый фонтан.

— Сейчас мы его почистим, а на будущий год у нас запланировано благоустройства бульвара Шаимский, которое будет включать в себя и ремонт этого фонтана. Работы выполним в строительный сезон 2019 года, — рассказала 72.ru Юлия Карнаухова, замглавы управы Центрального округа Тюмени

В следующем году старый фонтан ждет ремонт

В управе добавили, что вода в этот фонтан набирается из скважины, поэтому даже после замены она будет слегка зеленоватого оттенка.