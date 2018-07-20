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Страшный фонтан в районе Ватутина почистят и отремонтируют
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Страшный фонтан в районе Ватутина почистят и отремонтируют 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Обновить внешний облик сооружения городские власти планируют в следующем году
На полуразрушенный фонтан, который находится напротив дома № 14 на Шаимском бульваре, в редакцию 72.ru пожаловались местные жители. И в подтверждение своих слов прислали фотографии, на которых видно, что действующий фонтан из-за отсутствия должного ухода превратился в настоящее болото.
— Рядом с ним невозможно даже сидеть, — поделилась тюменка.
Воду в фонтане пообещали заменить
Жалобу жителей района Ватутина мы направили сотрудникам управы Центрального округа и в итоге уже вчера на Шаимский бульвар приехали рабочие — чистить зеленый фонтан.
— Сейчас мы его почистим, а на будущий год у нас запланировано благоустройства бульвара Шаимский, которое будет включать в себя и ремонт этого фонтана. Работы выполним в строительный сезон 2019 года, — рассказала 72.ru Юлия Карнаухова, замглавы управы Центрального округа Тюмени.
В следующем году старый фонтан ждет ремонт
В управе добавили, что вода в этот фонтан набирается из скважины, поэтому даже после замены она будет слегка зеленоватого оттенка.
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