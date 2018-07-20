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Газпром узнает, кто ворует газ, при помощи big data
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Газпром узнает, кто ворует газ, при помощи big data 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Технология big data будет применяться в газовой промышленности. В компании Газпром разработали систему анализа, благодаря которой в кратчайшие сроки будут выявляться все прецеденты воровства. Необходимость в технологии назрела уже давно: ежегодно растет количество «недостачи», которая объясняется недобросовестностью сотрудников.
Согласно отчетам, особенно отличился Северокавказский федеральный округ. Показатели воровства газа в нем достигают $16 млрд долларов ежегодно.
Применение технологии будет основано на формировании детальных отчетов обо всех составляющих газодобычи. В дальнейшем полученная информация будет сверяться с количественными показателями сырья, информацией о команде, времени начала работы, трудозатратах, деталях применения техники.
На выходе система будет буквально следить за каждым изменением на балансе компании. В итоге управление будет получать точные отчеты, в достоверности которых не будет сомнений — каждая деталь будет надежно зафиксирована на блокчейн. Децентрализованная система хранения и передачи также будет способствовать эффективному обороту информации внутри компании: в зависимости от уровня доступа, сотрудники будут получать лишь те данные, которые являются необходимыми для работы.
В итоге полная прозрачность добычи и прочих этапов позволит полностью устранить недостачи, оптимизируя работу системы. Следствием станет повышение благосостояния и целевое улучшение экономического положения корпорации.
Ранее мы разбирались в том, как большие данные могут увеличить прибыль на вашем предприятии.
текст: Евгения Лиходей, фото: Газпром
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