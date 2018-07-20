Газпром узнает, кто ворует газ, при помощи big data

Технология big data будет применяться в газовой промышленности. В компании Газпром разработали систему анализа, благодаря которой в кратчайшие сроки будут выявляться все прецеденты воровства. Необходимость в технологии назрела уже давно: ежегодно растет количество «недостачи», которая объясняется недобросовестностью сотрудников.

Согласно отчетам, особенно отличился Северокавказский федеральный округ. Показатели воровства газа в нем достигают $16 млрд долларов ежегодно.

Применение технологии будет основано на формировании детальных отчетов обо всех составляющих газодобычи. В дальнейшем полученная информация будет сверяться с количественными показателями сырья, информацией о команде, времени начала работы, трудозатратах, деталях применения техники.

На выходе система будет буквально следить за каждым изменением на балансе компании. В итоге управление будет получать точные отчеты, в достоверности которых не будет сомнений — каждая деталь будет надежно зафиксирована на блокчейн. Децентрализованная система хранения и передачи также будет способствовать эффективному обороту информации внутри компании: в зависимости от уровня доступа, сотрудники будут получать лишь те данные, которые являются необходимыми для работы.

В итоге полная прозрачность добычи и прочих этапов позволит полностью устранить недостачи, оптимизируя работу системы. Следствием станет повышение благосостояния и целевое улучшение экономического положения корпорации.

Ранее мы разбирались в том, как большие данные могут увеличить прибыль на вашем предприятии.

текст: Евгения Лиходей, фото: Газпром