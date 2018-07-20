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Животные Ленобласти гибнут от африканской чумы свиней
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Животные Ленобласти гибнут от африканской чумы свиней 

Ivyborg.ru 59 минут назад
Очередной случай заражения африканской чумой свиней (АЧС) выявили в Сланцевском районе Ленобласти в хозяйстве у одной из местных жительниц. В связи с расширением зоны очага чумы объявлен карантин на 60 дней. Отметим, что это не первый случай заражения в районе
Генетический материал вируса выделяется из трупов кабанов. Первые обнаружения инфекции были зафиксированы в Лужском районе, затем в Большом Сабске. В этих регионах также не обошлось без карантина. Зараженных животных запретили перевозить из поселения, а некоторых пришлось убить.
Согласно областным документам правительства, самыми опасными территориями для заражения выделены два района: Лужский и Сланцевский. Помимо этого, в этот список включены еще три сельских поселения.
К возможным участкам появления инфекции отнесли Кингисеппский район. Пока никак случаев обнаружения АЧС там не зафиксировано.
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