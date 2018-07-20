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Товарооборот между Тульской областью и США в 2017 году вырос на 49%, до $500 млн
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Товарооборот между Тульской областью и США в 2017 году вырос на 49%, до $500 млн 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Товарооборот между Тульской областью и США по итогам 2017 года составил $500 млн, что на 49% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава области Алексей Дюмин на брифинге в Москве.
"Товарооборот нашего региона со Штатами только в 2017 году составил порядка $500 млн и вырос по сравнению с 2016 годом на 49% ", — сказал он.
Как сообщил заместитель председателя правительства региона Григорий Лаврухин, общий внешнеторговый оборот Тульской области сейчас составляет порядка $4 млрд При этом, по его словам, экспорт превышает импорт почти в четыре раза.
Дюмин отметил, что область открыта для сотрудничества с иностранными инвесторами, в том числе американскими. Он пояснил, что на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Тульская область подписала 19 соглашений на общую сумму 88 млрд рублей, при этом часть соглашений была подписана с компаниями из США.
Лаврухин добавил, что сейчас в регионе работают более 200 компаний с иностранным капиталом, причем многие из них ведут работу в регионе более 20 лет.
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