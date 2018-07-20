Посетить с паломническим туром Ростов Великий смогут прихожане храма на улице Софьи Ковалевской

Прихожан храма Блаженной Матроны Московской приглашают в паломнический тур в Ростов Великий.

«По благословению настоятеля нашего храма приглашаем всех в паломническую поездку в Ростов Великий. Программа поездки включает в себя посещение нескольких храмов. Это храм святителя Николая Чудотворца на Всполье, Богоявленский Авраамиев женский монастырь, Вознесенский храм 1566 года, кафедральный собор Успения Божией Матери, Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь и деревянный храм Иоанна Богослова», — сообщается на официальном сайте храма.

Запись на поездку проводится в лавке храма по адресу ул. Софьи Ковалевской, 14а. Более подробную информацию об условиях и маршруте поездки можно получить по телефону паломнической службы 8 (915) 200-75-08. (ео)