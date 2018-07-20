Ещё
Посетить с паломническим туром Ростов Великий смогут прихожане храма на улице Софьи Ковалевской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посетить с паломническим туром Ростов Великий смогут прихожане храма на улице Софьи Ковалевской 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Прихожан храма Блаженной Матроны Московской приглашают в паломнический тур в Ростов Великий.
«По благословению настоятеля нашего храма приглашаем всех в паломническую поездку в Ростов Великий. Программа поездки включает в себя посещение нескольких храмов. Это храм святителя Николая Чудотворца на Всполье, Богоявленский Авраамиев женский монастырь, Вознесенский храм 1566 года, кафедральный собор Успения Божией Матери, Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь и деревянный храм Иоанна Богослова», — сообщается на официальном сайте храма.
Запись на поездку проводится в лавке храма по адресу ул. Софьи Ковалевской, 14а. Более подробную информацию об условиях и маршруте поездки можно получить по телефону паломнической службы 8 (915) 200-75-08. (ео)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
Игровую викторину «Путешествие в страну Светофорию» проведут в библиотеке на Дмитровке «Веселые старты» устроят на Весенней улице В парке у Дегунинского пруда восстановили освещение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры79
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста333
Фото кабинета Медведева удивило россиян68
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе219
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение