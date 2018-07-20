В Старом Косине установят банкоматы Сбербанка

По словам жителей, отделение «Сбербанка» на Оранжерейной было закрыто в 2016 году. С того времени жители Старого Косина, среди которых много пожилых людей, испытывают трудности при оплате услуг ЖКХ или получении наличных денег.

Размещение офиса находится в компетенции «Сбербанка», но градоначальник пообещал помочь в решении данной проблемы. «Я обращусь к руководству Сбербанка, чтобы они хотя бы банкоматы поставили, кажется, это вполне возможно, — сказал мэр. — Подготовим письма. Разместят они отделение или нет — неизвестно, Это долгий процесс. Но банкоматы, думаю, поставят».