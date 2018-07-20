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На улице Недорубова проведут фитнес-зарядку и праздник двора
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На улице Недорубова проведут фитнес-зарядку и праздник двора 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В субботу, 21 июля, на улице Недорубова, дом 18, корп. 1, состоится праздник двора в честь Дня находок. Об этом сообщили в администрации досугово-спортивного центра «Некрасовка».
— Проведение праздников двора для Некрасовки стало уже традицией. Каждую неделю мы выбираем адрес, по которому проводим интерактивную программу для жителей района, — уточнила заместитель руководителя центра Ирина Михайлова.
Гостей праздника ждет бодрящая фитнес-зарядка, а также веселые конкурсы и эстафеты, зажигательные танцы и многое другое. Принять участие в празднике двора могут все желающие.
Начало интерактивной программы в 11.00. (ис)
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