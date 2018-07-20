На праздновании 100-летия российской военной базы в Абхазии гостям покажут современное вооружение

В статичной экспозиции будет представлено до 50 современных образцов оружия и техники, среди которых новейшие танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, РСЗО «Град», ПТРК «Штурм-С» и ЗРК «Оса».

Гостям праздничных мероприятий, посвященных 100-летию российской военной базы в Абхазии , продемонстрируют современное стрелковое вооружение и военную технику соединения.

В статичной экспозиции будет представлено до 50 современных образцов оружия и техники, среди которых новейшие танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Штурм-С» и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса».

Праздничные мероприятия, посвящённые юбилею, пройдут 22 июля на территории военного городка соединения. Всего на 100-летие российской военной базы прибудут около 1000 гостей, в их числе до 30 ветеранов соединения.