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На праздновании 100-летия российской военной базы в Абхазии гостям покажут современное вооружение
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На праздновании 100-летия российской военной базы в Абхазии гостям покажут современное вооружение 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В статичной экспозиции будет представлено до 50 современных образцов оружия и техники, среди которых новейшие танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, РСЗО «Град», ПТРК «Штурм-С» и ЗРК «Оса».
Гостям праздничных мероприятий, посвященных 100-летию российской военной базы в Абхазии, продемонстрируют современное стрелковое вооружение и военную технику соединения.
В статичной экспозиции будет представлено до 50 современных образцов оружия и техники, среди которых новейшие танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Штурм-С» и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса».
Праздничные мероприятия, посвящённые юбилею, пройдут 22 июля на территории военного городка соединения. Всего на 100-летие российской военной базы прибудут около 1000 гостей, в их числе до 30 ветеранов соединения.
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