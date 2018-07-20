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Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов по пенсионному возрасту
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Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста

Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов по пенсионному возрасту 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
«Когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — цитирует Интерфакс Путина.
Он также назвал эту тему очень чувствительной для большого числа граждан.
«Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет», — добавил российский президент.
Накануне Госдума в ходе заседания в четверг, 19 июля, приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.
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