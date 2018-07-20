Ремонт, самозахват и убитые лошади: Пономарёв с губернатором провёл приём граждан в Шадринске

Пономарёв считает, что приёмы с участием региональных чиновников эффективнее

Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарёв, который приехал в Курганскую область подвести итоги работы надзорного ведомства, выехал в Шадринск на приём граждан. Утром на коллегии он рассказал, как важно с вниманием отнестись к каждой просьбе или, как минимум, выслушать людей.

Возможно, поэтому в родной город отправился и губернатор Алексей Кокорин . Вместе с главой Шадринска Людмилой Новиковой они полтора часа слушали вопросы о неработающих колонках, отстреле лошадей и самозахвате земель. Мы выбрали несколько обращений, судьбу которых обязательно проконтролируем, чтобы понять, насколько личное общение помогает решить проблему. Многие жители постеснялись назвать фамилии или показать лицо, поэтому мы процитируем вопросы и ответы.

Владимир и бесхозная теплотрасса

— У нас вдоль девяти домов на Свердловском тракте проходит теплотрассам. Как только авария — всех обзваниваем, и все говорят — это не наша. Комитет городского хозяйства спрашиваем — что же вы ремонтируете, если не ваша? Нам просто нужно узнать собственника. Новикова: Сегодня теплотрасса хозяйственная, в конце ноября 2017 года это решение принято (это жителя возмутило — ведь ему отвечали о том, что трубы бесхозные уже в этом году. — Прим. ред.). Мы дадим вам официальный ответ.

Пономарёв: Главное не дать ответ, а ремонтировать в случае поломки, ответ мы всегда дадим. Сейчас вы будете объявлять конкурс на обслуживание, а сегодня она на балансемуниципалитета, как я понял. Прокуратура берет на контроль.

Срок: 1 месяц.

Анна Ивановна и ремонт общежития

— У меня был дом, но я его продала, деньги детям отдала, а сама получила комнату вобщежитии. Отремонтировала её, но у нас проблемы с канализацией, пол проваливается, у меня куча заболеваний, а я ведрами выгребала фекалии из-под пола. Я бегала по всем и истрепала могу сдерживаться, оскорблений от Катайской городскойадминистрации наслушалась.

Пономарёв: Давайте для начала поставим вопрос о ремонте общежития. Поручим обследовать жилье, а потом посмотрим по поводу получения жилья.

Кокорин: Посмотрим, сколько раз вы были на приеме и поднимем историю переписок с вами. Если ваши слова по поводу чиновников подтвердятся — в ближайшее время они просто работать не будут. Ремонт поручу сделать главе района после обследования общежития. Я на контроль это возьму.

Жительница Шадринска и долг в 60 тысяч

— Я работаю в психоневрологическом интернате. У меня из зарплаты в 13 тысяч вычитают каждый месяц долг по ЖКХ (дочь накопила 60 тысяч) в бухгалтерии 50% и приставы 25% с карточки списывают. Сегодня вот первый день аванс весь пришёл.

Кокорин: Ваша зарплата должна быть выше, во-первых. На следующей неделе директордепартамента здравоохранения приезжает — разберемся.

Срок: 1 неделя.

Бабушка и сломанная колонка

— Моя бабушка живет в Далматовском районе и в 10 метрах от дома набирала воду в колонке. С апреля колонка сломана, и нужно ходить за километр.

Кокорин: Ситуацию возьму на контроль, до колонки не более 360 метров должно быть, если больше — нарушение.

Срок: 2 недели

Предприниматель и захваченные земли

— Мы взяли участок в аренду на пять лет, а у нас одна организация её засевает. Получил от прокуратуры и администрации ответы, но участок засеян и так не освобожден. Глава района ответил, что участок у нас в аренде и все. Мы аренду платим, а они его засевают и уходить не собираются.

Пономарёв: Самозахват получается? С привлечением Росреестра и главой района проверим правильность процесса разберемся

Срок: 1 месяц.

Егери и отстрел лошадей

Денис Викторович: У меня с 1990-ого года стреляют лошадей! Табун в 200 лошадей рощу на мясо, но подозреваю, что полиция и егеря отстреливают и не дают заходить на территорию Шадринского района: то пастухов увезут, телефоны отберут, то уголовное дело отказывается возбуждать. А у меня только в этом году 8 голов убили.

Пономарёв: Поставьте в известность начальника ОВД , пусть внутреннюю безопасность проверят. Начните процессуальную проверку.

Срок: 2 недели.

Итог подвёл Юрий Пономарёв, который отметил, что следующие приёмы для больше эффективности будут проходить с представителями исполнительной сласти.

— Мы не отбираем людей для приёмов, и стараемся выслушать не только жителей региональных центров, где есть областная прокуратура. Не всегда мы можем помочь, но все зависящее нужно сделать, итак жизнь сложна. Обещаем что будем приезжать, возможно, на крупных промышленных или сельскохозяйственных предприятиях.