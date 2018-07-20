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В Волгограде пройдет аукцион на реконструкцию парка «Сказка»
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В Волгограде пройдет аукцион на реконструкцию парка «Сказка» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
По данным пресс-службы городской администрации, строители уложат разноцветную брусчатку на тротуар, дорожки оснастят тактильной плиткой и приспособят ее для маломобильных групп населения.
Для маленьких посетителей в парке оборудуют игровые площадки, одна из которых будет песочной, на другой уложат резиновое травмобезопасное покрытие.
Вдоль дорожек строители установят 30 скамеек, смонтируют около 30 светильников, приведут в порядок старый фонтан.
Спортивные площадки будут подсвечивать восемь прожекторов.
Помимо этого на территории парка появится газон и современный поливочный водопровод.
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