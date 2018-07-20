В кинотеатре «Юность» покажут советские фильмы времен перестройки

В кинотеатре «Юность» на Маршала Рыбалко покажут фильмы «Зеркало для героя» и «Город Зеро». Бесплатные показы будут приурочены ко Дню государственного флага.

— «Зеркало для героя» — художественный фильм Владимира Хотиненко по сценарию Надежды Кожушаной. Это фантастическая притча по мотивам одноименной повести Святослава Рыбаса . «Город Зеро» — советский фантасмагорический художественный фильм режиссера Карена Шахназарова , снятый в 1988 году на киностудии «Мосфильм». Первоначально фильм был задуман как комедия абсурда, однако, как потом признавался сам режиссер, фильм перерос первоначальный замысел, — отметили в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».

Расписание показов:

21 августа, 21.25 — «Город Зеро», 1988, 0+;

22 августа, 20.50 — «Зеркало для героя», 1987, 12+.

Вход в порядке живой очереди, количество мест ограничено. Кинотеатр «Юность» находится по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. Телефон: 8 (499) 194-24-30. (ис)