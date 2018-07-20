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Специалисты медцентра имени Бурназяна выступили на международной конференции
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Специалисты медцентра имени Бурназяна выступили на международной конференции 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В Мурманске состоялась Международная научно-практическая конференция «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Арктике». В ней приняли участие специалисты из Щукина.
Федеральный медицинский биофизический центр (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна на форуме представили сотрудники Аварийного медицинского радиационного дозиметрического центра (АМРДЦ) — старший научный сотрудник Геннадий Фролов и молодой ученый, научный сотрудник Иван Теснов. Они выступили с докладом «Опыт проведения противоаварийных тренировок и учений на объектах ядерного наследия в Арктике».
— В докладе была представлена 15-летняя практика проведения противоаварийных учений и тренировок в арктической зоне с участием АМРДЦ. Ученые отметили высокий уровень организации взаимодействия медицинских формирований ФМБА России и аварийно-спасательных формирований госкорпорации «Росатом» при проведении аварийно-спасательных работ, — рассказали в пресс-службе медцентра имени Бурназяна.
Во второй день конференции на акватории у Морского вокзала Мурманска состоялись показательные учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации с привлечением сил и средств Мурманской территориальной подсистемы. Участники конференции также посетили музей-ледокол «Ленин» и Информационный центр по атомной энергии. (ео)
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