Вопрос избрания Инфантино и Коу членами МОК будет поднят не раньше осени 2019 года

В октябре сессия МОК изберет новых членов организации, в числе кандидатов — президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс

"Что касается Инфантино и Коу, то мы рассматриваем такую возможность. Поскольку каждому из них в следующем году предстоит пройти через выборы, то МОК не хочет создавать впечатление, что влияет на этот процесс", — сказал Бах.

Ближайшие выборы президента ФИФА пройдут в июне следующего года, главы IAAF — в сентябре.