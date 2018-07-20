Вопрос избрания Инфантино и Коу членами МОК будет поднят не раньше осени 2019 года 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вопрос наделения президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу членством в Международном олимпийском комитете (МОК) будет поднят не раньше осени следующего года. Об этом на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.
В октябре сессия МОК изберет новых членов организации, в числе кандидатов — президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.
"Что касается Инфантино и Коу, то мы рассматриваем такую возможность. Поскольку каждому из них в следующем году предстоит пройти через выборы, то МОК не хочет создавать впечатление, что влияет на этот процесс", — сказал Бах.
Ближайшие выборы президента ФИФА пройдут в июне следующего года, главы IAAF — в сентябре.