Ещё
Аэропорт Шереметьево станет транзитным пунктом на время Универсиады-2019
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэропорт Шереметьево станет транзитным пунктом на время Универсиады-2019 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Аэропорт Шереметьево поможет гостям и участникам Универсиады добраться до Красноярска. Соглашение о сотрудничестве было заключено в середине июля, сообщили в пресс-службе правительства края.
Согласно договору, Шереметьево обеспечит перелет всех пассажиров, направ­ляющихся на Универсиаду в Красноярск. Специально для этого в аэропорте сделают отдельные стойки регистрации и коридоры паспортного и таможенного контроля. Помощь в организации этих услуг международный аэропорт Шереметьево будет оказывать на безвозмездной основе. Напомним, Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске при реставрации «Дома Андреева» нашли французскую саблю Красноярская школьница спасла трех тонущих подруг в Анапе В центре Красноярска из-за ремонта теплотрассы изменили схему движения
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян247
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»112
Максакова в короткой юбке вызвала фурор15
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света350
Популярное вино оказалось опасным4
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение