Житель КБР прокатился по реке на двери

Житель КБР катался по реке на старой деревянной двери и оказался героем «вирусного» видео.

Молодой человек занялся сёрфингом и при этом сэкономил деньги. Чтобы не покупать дорогую спортивную экипировку, мужчина взял старую дверь и приладил к ней верёвку. Другой конец верёвки его друзья закрепили на своём плавсредстве, так что экстремал прокатился с ветерком, прежде чем упал с «доски».

Ранее в КБР стал популярным ролик про мальчика с шуруповёртом.

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