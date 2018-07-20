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Житель КБР прокатился по реке на двери
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Житель КБР прокатился по реке на двери 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Житель КБР катался по реке на старой деревянной двери и оказался героем «вирусного» видео.
Молодой человек занялся сёрфингом и при этом сэкономил деньги. Чтобы не покупать дорогую спортивную экипировку, мужчина взял старую дверь и приладил к ней верёвку. Другой конец верёвки его друзья закрепили на своём плавсредстве, так что экстремал прокатился с ветерком, прежде чем упал с «доски».
Ранее в КБР стал популярным ролик про мальчика с шуруповёртом.
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