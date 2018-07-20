Игровую викторину «Путешествие в страну Светофорию» проведут в библиотеке на Дмитровке

Игровая викторина «Путешествие в страну Светофорию» пройдет 2 августа в летней читальне, которая откроется при библиотеке № 38 на Дмитровском шоссе. Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Марина Романова.

— Сотрудники библиотеки для детей проведут программу по правилам дорожного движения. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, конкурсах и викторинах, посвященных поведению на дорогах в большом городе, — пояснила Марина Романова

Начало в 14.00 по адресу Дмитровское шоссе, дом 25, корпус 1. Вход свободный. (ео)