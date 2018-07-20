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Игровую викторину «Путешествие в страну Светофорию» проведут в библиотеке на Дмитровке
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Игровую викторину «Путешествие в страну Светофорию» проведут в библиотеке на Дмитровке 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Игровая викторина «Путешествие в страну Светофорию» пройдет 2 августа в летней читальне, которая откроется при библиотеке № 38 на Дмитровском шоссе. Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Марина Романова.
— Сотрудники библиотеки для детей проведут программу по правилам дорожного движения. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, конкурсах и викторинах, посвященных поведению на дорогах в большом городе, — пояснила Марина Романова.
Начало в 14.00 по адресу Дмитровское шоссе, дом 25, корпус 1. Вход свободный. (ео)
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