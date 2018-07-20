Развитие цифровой медицины и борьбу с онкологическими заболеваниями обсудят на БИОТЕХМЕД 2018

Ежегодный форум по биотехнологиям БИОТЕХМЕД состоится 10-11 сентября в Геленджике . Флагманской темой форума в 2018 году станет борьба с онкологическими заболеваниями. Планируется, что в мероприятии примут участие более 1 500 человек.

Форум БИОТЕХМЕД — это федеральная авторитетная площадка, позволяющая не только создать диалог между бизнесом и властью, но и разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов в сфере биотехнологий. Цель Форума — формирование интереса у участников рынка по обеспечению перехода к новой цифровой медицине, а также в целом к новому технологическому укладу.

Флагманской темой БИОТЕХМЕД 2018 станет борьба с онкологическими заболеваниями, тема пленарной сессии: «Борьба с онкологическими заболеваниями, успехи и перспективы». Также одной из основных тем станет цифровое здравоохранение, а именно: цифровизация и персонифицированная медицина — два тренда отрасли.

Темами дискуссионных панелей определены: «Цифровое здравоохранение», «Развитие лекарственного обеспечения иммунобиологическими препаратами населения России », «Развитие экспортного сотрудничества в области биотехнологии и биомедицины», «Маркировка лекарственных средств», «Антибиотикорезистентность и пути ее преодоления», «Биомедицина будущего, технологические и правовые барьеры», «Цифровая диагностика», «Стратегия развития косметической промышленности», «Подготовка кадров для фармацевтической и биотехнологической отрасли», «Клеточные продукты и технологии», «Маркетинг и коммуникации в биомедицинской отрасли», «Развитие производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса», «Тенденции развития медицинского туризма».

Одна из главных задач форума — развитие экспортного потенциала российских предприятий фармацевтической, биотехнологической, медицинской и косметической промышленности. В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу в течение шести лет удвоить объем несырьевого экспорта. На площадке состоится ряд мероприятий и встреч, направленных на достижение договоренностей по вопросам экспорта российской продукции.

Участниками БИОТЕХМЕД традиционно станут представители: федеральных и региональных органов власти, частных и государственных медицинских учреждений, госкорпораций, бизнеса, фондов и институтов развития, руководители и сотрудники академических институтов и вузов, иностранные гости и партнеры, а также представители медицинского сообщества России.

В рамках БИОТЕХМЕД 2018 состоится финал конкурса биомедицинских проектов «Стартап-ралли 2018». Это конкурс, в рамках которого разработки в области медицинских изделий, инновационной фармацевтики и цифровой медицины будут оцениваться ведущими экспертами с позиции научной новизны, технологической инновационности и перспектив коммерциализации. 20 проектов, прошедших отбор, представят свои разработки во время форума. Финалисты получат квалифицированные консультации от представителей науки и бизнеса, а также возможность найти потенциальных инвесторов для своего проекта.