Развитие цифровой медицины и борьбу с онкологическими заболеваниями обсудят на БИОТЕХМЕД 2018 

Ежегодный форум по биотехнологиям БИОТЕХМЕД состоится 10-11 сентября в Геленджике. Флагманской темой форума в 2018 году станет борьба с онкологическими заболеваниями. Планируется, что в мероприятии примут участие более 1 500 человек.
Форум БИОТЕХМЕД — это федеральная авторитетная площадка, позволяющая не только создать диалог между бизнесом и властью, но и разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов в сфере биотехнологий. Цель Форума — формирование интереса у участников рынка по обеспечению перехода к новой цифровой медицине, а также в целом к новому технологическому укладу.
БИОТЕХМЕД традиционно пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Стратегическим партнером Форума выступит Госкорпорация Ростех.
Флагманской темой БИОТЕХМЕД 2018 станет борьба с онкологическими заболеваниями, тема пленарной сессии: «Борьба с онкологическими заболеваниями, успехи и перспективы». Также одной из основных тем станет цифровое здравоохранение, а именно: цифровизация и персонифицированная медицина — два тренда отрасли.
Темами дискуссионных панелей определены: «Цифровое здравоохранение», «Развитие лекарственного обеспечения иммунобиологическими препаратами населения России», «Развитие экспортного сотрудничества в области биотехнологии и биомедицины», «Маркировка лекарственных средств», «Антибиотикорезистентность и пути ее преодоления», «Биомедицина будущего, технологические и правовые барьеры», «Цифровая диагностика», «Стратегия развития косметической промышленности», «Подготовка кадров для фармацевтической и биотехнологической отрасли», «Клеточные продукты и технологии», «Маркетинг и коммуникации в биомедицинской отрасли», «Развитие производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса», «Тенденции развития медицинского туризма».
Одна из главных задач форума — развитие экспортного потенциала российских предприятий фармацевтической, биотехнологической, медицинской и косметической промышленности. В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу в течение шести лет удвоить объем несырьевого экспорта. На площадке состоится ряд мероприятий и встреч, направленных на достижение договоренностей по вопросам экспорта российской продукции.
Участниками БИОТЕХМЕД традиционно станут представители: федеральных и региональных органов власти, частных и государственных медицинских учреждений, госкорпораций, бизнеса, фондов и институтов развития, руководители и сотрудники академических институтов и вузов, иностранные гости и партнеры, а также представители медицинского сообщества России.
В рамках БИОТЕХМЕД 2018 состоится финал конкурса биомедицинских проектов «Стартап-ралли 2018». Это конкурс, в рамках которого разработки в области медицинских изделий, инновационной фармацевтики и цифровой медицины будут оцениваться ведущими экспертами с позиции научной новизны, технологической инновационности и перспектив коммерциализации. 20 проектов, прошедших отбор, представят свои разработки во время форума. Финалисты получат квалифицированные консультации от представителей науки и бизнеса, а также возможность найти потенциальных инвесторов для своего проекта.
Напомним, что в прошлом году более 1 500 экспертов из 52 регионов и более 300 компаний стали участниками БИОТЕХМЕД. Партнерами Форума выступили АО «Национальная иммунобиологическая компания», АО «Швабе», ООО «НЦИ», АО «ПОЗиС», АО «Фармасинтез», Фонд «Сколково», ООО «МЕРК», ЗАО «БИОКАД», Вертолеты России, НП «Биотехнологии будущего», ООО «Новая Медицина» (DOC+), «Марафон Фарма», НПО «Конверсия», ЗАО «НИПК „Электрон“, ООО „НПП „Фармаклон“, ЦВТ „ХимРар“, OOO „Компания „ЭЛТА“ и ГРПЗ. Организатор форума ООО „ОМГ“.