«Челси» представил желтую выездную форму (фото)

«Челси» представил выездную форму на следующий сезон, которая выполнена в желтом цвете.

«Челси» вернулся к желтой цветовой гамме, которая регулярно присутствовала в форме в 60-е, 80-е и 90-е годы. Впервые с сезона 2014/2015 «синие» представили комплект желтой выездной формы.

Yellow is back! Introducing our new @nikefootball away kit! Available now 👉 https://t.co/5t7hUKbm9W #THESTAGEISLIT pic.twitter.com/Hi0ma5FiV9

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 20, 2018

Комплект представляет собой желтую футболку и шорты, а также гетры синего цвета с желтой полосой на голени. Особая лента на вырезе горловины позволяет футболке лучше растягиваться, улучшая движение и ловкость игроков.