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«Челси» представил желтую выездную форму (фото)
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«Челси» представил желтую выездную форму (фото) 

Советский спорт 1 час назад
«Челси» представил выездную форму на следующий сезон, которая выполнена в желтом цвете.
«Челси» вернулся к желтой цветовой гамме, которая регулярно присутствовала в форме в 60-е, 80-е и 90-е годы. Впервые с сезона 2014/2015 «синие» представили комплект желтой выездной формы.
Yellow is back! Introducing our new @nikefootball away kit! Available now 👉 https://t.co/5t7hUKbm9W #THESTAGEISLIT pic.twitter.com/Hi0ma5FiV9
— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 20, 2018
Комплект представляет собой желтую футболку и шорты, а также гетры синего цвета с желтой полосой на голени. Особая лента на вырезе горловины позволяет футболке лучше растягиваться, улучшая движение и ловкость игроков.
Впервые в новой выездной форме «Челси» выйдет на поле в контрольном матче с «Интером», который пройдет 28 июля в Ницце.
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