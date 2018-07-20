«Это плевок!»: на Канонерском острове на месте единственного парка строят храм. Что думают жители?

Канонерский остров, где недавно прямо над домами возвели скоростную дорогу (ЗСД) и районе погряз в шуме и строительном мусоре, похоже, рискует вовсе лишиться тихих мест для отдыха в округе. Теперь на территории единственного благоустроенного сквера собираются возвести храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Мы разобрались в ситуации и поговорили с местными жителями о том, нужна ли им в этом месте церковь.

На этой неделе на Канонерском острове прошли общественные слушания, на которых было объявлено, что на благоустроенной всего несколько месяцев назад территории построят целый комплекс религиозных зданий. Кроме пятиглавой церкви на 300 прихожан на участке в 6100 метров планируется разместить часовню св. Федора Ушакова, парковку на 18 мест, звонницу и дом причта площадью 500 кв. м — на сайте храма утверждается, что здесь будет «центр православной культуры».

На возражения жителей глава местной комиссии по землепользованию Наталья Груздева заявила, что горожане «успеют насладиться парком», так как строительство займет около пяти лет. В комментарии нашему сайту заместитель главы МО «Морские ворота» Андрей Антонец сказал: «Это не парк и не сквер — это 100%, назначения этой территории я не знаю. Много лет назад это было заброшенное место, куда приезжало огромное количество людей и некультурно отдыхали, сейчас они продолжают это делать по инерции. Благоустройство здесь будет убито за два года, если не поддерживать порядок. К тому же, храм не будет занимать всю территорию, а только ее часть».

Настоятелем нового храма станет архимандрит Нектарий (Головкин), он назначен на эту должность еще в 2016 году, но за неимением собственного церковного здания сейчас служит в Александро-Невской лавре и в храме Петра и Павла в Шуваловском парке. Подробнее об отце Нектарии рассказывал «Мой район»: журналисты издания утверждают, что он выступал за «уничтожение музея „Исаакиевский собор“, введение православной идеологии в России , является борцом с ювенальной юстицией и сторонником телегонии».

На сайте храма Кирилла и Мефодия опубликовано открытое письмо священнослужителя, в котором он замечает: «Сегодня почти все славянские государства входят в антироссийский военный блок НАТО . Наше оружие против разъединения людей — слово и молитва на славянском языке, которая духовно объединяет всех славян».

На нашу просьбу об интервью с архимандритом Нектарием представители Сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии заявили, что до конца августа Головкин будет находиться в отпуске и не сможет общаться с журналистами. Зато поговорить с нами смогли жители Канонерского острова и постоянные посетители оказавшегося под угрозой сквера.

Елена Цыганкова

47 лет, менеджер, активистка

«На Канонерском острове огромные проблемы с благоустройством, а еще наши дома находятся в постоянном шумовом воздействии из-за ЗСД. Для нас сквер, на территории которого собрались ставить храм — это тихая гавань, единственное место в округе, где могут погулять бабушки и женщины с детьми. Мы давно просили, чтобы оно появилось — и добились своего только несколько месяцев назад. На все работы потратили 17 миллионов рублей. В госзакупке обозначено, что было приобретено 53 скамейки, а на деле их всего 10 — но мы и за это говорили «Спасибо», потому что наконец-то нам есть, где присесть. Мы, как могли, оберегали место от машин, просили поставить заборчик, вызывали ДПС

Разговоры о строительстве [храма] начали вестись два года назад, но мы только улыбались и пожимали плечами — какой тут храм? В феврале этого года глава администрации Кировского района Сергей Иванов заявил, что церковь действительно будет — но указал на другое, не благоустроенное место. А вскоре, в марте, я впервые наткнулась в интернете на новости о храме Кирилла и Мефодия именно здесь, на берегу залива. Я начала рассказывать об этом соседям, но они крутили у виска: «Не может быть, нам же только осенью сделали этот участок». Я нашла информацию о слушаниях 16 июля — нас никто об этом не предупреждал, видимо, их планировали провести без жителей. Тогда стало понятно, что храм действительно собираются возвести на этом месте — для нас это стало шоком.

Я пыталась узнать, почему выбрали именно этот участок. Дмитрий Сердюков, который называет себя духовным чадом будущего настоятеля, рассказал, что у Архимандрита Нектария была давняя мечта — свой храм на берегу Финского залива. То есть все это нужно только ему и его прихожанам, а не людям, которые здесь живут.

Я не против церкви, я верующий человек, но меня возмущает, что у жителей отбирают единственное тихое место для отдыха, даже не спросив. Большинство людей, которые живут здесь, придерживаются такого же мнения, половина подписавших обращение жителей к властям против строительства — пенсионеры. На Канонерке не так много людей, нам хватило бы и часовни — зачем нужен целый храм? Есть церковь на Гутуевском острове в двух остановках автобуса отсюда.

Местные власти уходят от ответов, глава администрации нашего муниципалитета «Морские ворота» Александр Привалов убеждал меня, что это станет благом для Канонерки, но я уже сыта обещаниями — ими нас кормят с начала проектирования ЗСД. Тогда говорили: «Терпите, скоро шум закончится» — но, конечно, тише у нас не стало. Теперь, видимо, намекают на то, чтобы мы помолились. Это плевок в нашу сторону. Было бы смешно, если бы не было так больно и обидно».

Юлия Цимбал

43 года, домохозяйка

«У нас стоит неработающий детский сад уже второй год, который все никак не откроют. И теперь затеяли очередную стройку. Проблема не в храме: парк обустроили год назад, отчитались о потраченных 17 миллионах, но при этом не учли, что здесь поставят церковь. Почему они не могли об этом договориться? Они просто зарыли наши деньги, еще и в светском государстве навязали постройку религиозного учреждения. Милонов приехал сюда пару раз, подарил мороженое и решил пропихнуть своих единомышленников. Нам нужен садик, представляете, что это такое — двухлетние дети без присмотра. Куда они пойдут, в воскресную школу? Из-за ЗСД у нас и так ощущение, что мы живем на стройке, эта церковь нас окончательно добила. Мы просто хотим, чтобы было тихо».

Павлина Гузеева

66 лет, пенсионерка

«Я недавно узнала, что храм собираются строить, но, как я поняла, это еще не точно. Сквер сделали только осенью, ему еще и года нет. Мне кажется, место для церкви здесь неподходящее, неподалеку есть храм на Двинской. Впрочем, со сквером и без того много проблем: саженцы не прижились, вместо земли насыпали торф, люди бросают окурки, и он горит. Пожарная машина приезжает по несколько раз в день, сегодня была здесь уже дважды. Автомобили ездят по кустам, до деревьев никому нет никакого дела, поэтому и красоты особой нет. Приезжает много людей из других районов, мусорят. Так что, может, церковь и лучше, чем это терпеть».

Сабина Ринатовна

29 лет, в декрете

«Пусть возводят храм, но не в этом месте. Сквер пользуется популярностью — остров маленький, ходить некуда, вот мы и кружим здесь туда-сюда. Лично мне с маленьким ребенком очередная стройка, сами понимаете, ни к чему».

Надежда Ивановна

Пенсионерка

«У нас все сейчас говорят: «Хоть бы что для молодежи сделали». На Канонерском острове некуда пойти: построили бы кинотеатр или клуб. У нас не так много верующих, чтобы ставить второй храм — кому нужно, доедут до старого».

31 год, работает в отделе закупок

«Я считаю, что сквер убирать не надо, у нас тут храм и так рядом есть, в нем нет необходимости. И вообще соседство с пляжем для церкви мне кажется не очень приемлемым».