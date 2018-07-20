СамГМУ займется продвижением общедоступной дефибрилляции

Совместно с Союзом СамГМУ займется разработкой и производством медицинских изделий, а с УОМЗ — продвижением и популяризацией общедоступной дефибрилляции в России

В заседании руководства клиник СамГМУ принял участие зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, глава экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности Владимир Гутенев

Во вступительном слове он поделился информацией о том, как реализуются в России стратегические и программные решения по поддержке и развитию отечественной медицинской промышленности, в том числе государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы».

Владимир Гутенев особое внимание уделил взаимодействию предприятий, которые занимаются выпуском гражданской, в том числе медицинской продукции, с ведущими вузами и профессионалами отрасли. По его словам, сплав инженерной и научной мысли позволяет выпускать конкурентоспособное как на внутреннем, так и на внешнем рынке оборудование.

"Такая схема наиболее эффективна. Это должно стать обязательным условием функционирования любого, не только медицинского вуза. Тесные связи с реальным сектором, стажировка и практика студентов на ведущих предприятиях, создание базовых кафедр, участие ведущих специалистов, конструкторов в образовательных процессах — необходимое условие для того, чтобы наше образование было лучшим", — считает Гутенев.

Современная медицина без высоких технологий невозможна, соглашается ректор СамГМУ Геннадий Котельников . Именно поэтому университет планомерно налаживает контакты с производителями медицинских изделий.

"Во всем новом, особенно в научных подходах к новым вещам, очень важен междисциплинарный подход. Врач — это врач, биолог — это биолог, инженер — это инженер. Надо суметь поставить так задачу, чтобы и врач, и биолог, и инженер понимали, что они делают и ради чего. Тогда эффект будет очень серьезным", — прокомментировал Котельников.

Ярким примером междисциплинарного альянса является медицинская продукция, которую выпускает флагман оборонно-промышленного комплекса России — УОМЗ. Помимо оборудования для вентиляции легких и выхаживания новорожденных, здесь наладили производство автоматического наружного дефибриллятора (АНД).

По статистике, среди причин смертности в России первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, в частности сотни тысяч людей в год умирают от внезапной остановки сердца. Автоматический наружный дефибриллятор позволит спасти до 30 тысяч жизней.

Преимущество портативного устройства в том, что им может пользоваться даже человек без медицинских знаний. Достаточно закрепить АНД на теле человека, а аппарат самостоятельно оценит его состояние и подаст нужный разряд, чтобы запустить сердце.

Вероятнее всего, уже с января 2019 года такие аппараты будут обязаны приобретать и размещать в легкодоступных и специально маркированных местах собственники заведений с массовым пребыванием людей — крупных торговых, развлекательных центров, киноконцертных залов. Соответствующий законопроект подготовлен экспертной группой во главе с Владимиром Гутеневым. Он будет рассмотрен Госдумой на осенней сессии.

По словам депутата Госдумы, опыт показывает, что оказание помощи в первые 3-4 минуты после внезапной остановки сердца позволяет вернуть к жизни 75% людей. Каждая минута промедления снижает шансы на 10%. В Западной Европе и США схема, когда любой человек может за несколько минут добраться до дефибриллятора и оказать помощь человеку, действует более 25 лет. И доказала свою состоятельность.

"Уверен, что законопроект, который разработан и внесен на рассмотрение Госдумой, будет принят в осеннюю сессию. И уже с января отечественные автоматические дефибрилляторы появятся на всей территории страны", — заключил Гутенев.