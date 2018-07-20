Почему закрыли ТЦ «Лайнер» в Мотовилихе? 

На прошлой неделе проезжала мимо здания ТЦ «Лайнер» в Мотовилихе и видела, как у входа толпились люди, стояли машины судебных приставов. Что произошло?
«Сотрудники УФССП опечатывали здание пожароопасного торгового центра, который находится по адресу бульв. Гагарина, 46, — пояснил руководитель отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю Иван Ушаков. — Во время совместной проверки, которая прошла в апреле, сотрудники МЧС и прокуратуры выявили в помещении 65 нарушений требований пожарной безопасности. А именно: система автоматического пожаротушения на объекте неисправна; баннеры, размещённые на фасаде здания, выполнены из горючих материалов; план эвакуации на случай пожара не соответствует планировке; эвакуационные выходы не открываются без ключа. По результатам проверки прокуратура вышла в суд с требованием о приостановлении деятельности пожароопасного ТЦ. Иск поддержал суд. С исполнительными документами, выданными в суде, на место незамедлительно прибыли судебные приставы. Всех находящихся в помещении людей попросили выйти на улицу, а здание опечатали».