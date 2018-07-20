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Путин посетил футбольный стадион в Калининграде, где наблюдал за тренировкой спортсменов
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Путин посетил футбольный стадион в Калининграде, где наблюдал за тренировкой спортсменов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил построенный к чемпионату мира по футболу стадион в Калининграде и понаблюдал за тренировкой юных футболистов. Также президент кратко пообщался с ними.
Одну из групп детей в футболках клуба «Мамоново» на поле стадиона в это время тренировал наставник сборной России Станислав Черчесов.
Мастер-классы для юных футболистов
С 14 июля на стадионе «Калининград» проходит серия мастер-классов «Играй как чемпион», в которых принимают участие юные воспитанники спортивных школ Зеленоградска, Черняховска, Багратионовского района и Калининграда. Их тренировки длятся один тайм, во время которого команды под руководством опытных тренеров отрабатывают игровые моменты, технику владения и обработки мяча. Для участников подготовлены мастер-классы от бывших игроков, ветеранов футбольного клуба «Балтика», которые сейчас тренируют в центре подготовки молодых футболистов, а также работают в ведущих спортивных школах Калининграда.
До 21 июля мастер-классы и экскурсии на стадионе посетят около 500 юных воспитанников футбольных секций Калининграда и области.
Стадион «Калининград»
Стадион «Калининград» на 35 тыс. мест был построен для проведения чемпионата мира по футболу. Здесь прошли четыре игры группового этапа, которые посетили в общей сложности 132 тыс. болельщиков. Арена оборудована системами видеонаблюдения и распознавания лиц. По периметру установлены датчики охранной сигнализации. Стадион интегрирован в систему «Безопасный город». Здесь созданы центр молодежной программы, логистическая зона и зона IT-технологий. В качестве временной инфраструктуры смонтирован медиацентр, центры волонтеров, стюардов, выдачи паспортов болельщиков. В службе эксплуатации стадиона трудятся 33 человека, уходом за полем, уборкой и обслуживанием инженерных систем занимаются 70 человек, а в дни матчей — 150 человек.
Планируется, что после окончания ЧМ стадион будет принимать не менее 20 матчей местной команды «Балтика» в год.
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