Пожилой мужчина пропал в лесу под Заволжьем

В Городецком районе разыскивается 77-летний Геннадий Назаров , который пропал без вести в четверг, 19 июля. Пожилой мужчина ушел в лес из дома в Заволжье и до сих пор не вернулся. Об этом сообщат поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Последний раз Геннадия Назарова видели в садовом товариществе «Ясная Поляна» на улице Западной. На момент исчезновения мужчина был одет в серую ветровку, черную бейсболку, клетчатую рубашку, темные штаны и черные резиновые сапоги, при себе имел корзину. Рост пропавшего пенсионера 160 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза светлые. Волонтеры также обращают внимание на то, что пожилой мужчина плохо слышит.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Геннадия Назарова, просят обращаться по телефону 291-51-51 или по каналу связи 102 в полицию.

Напомним, еще один пожилой грибник потерялся в лесу в Богородском районе.

Фото: ПСО «Волонтер»