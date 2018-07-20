Новые энергосберегающие лампы протестируют в фонарях города Порхов Псковской области

"Речь идет о замене порядка 150 ртутных светильников на ламповые с высоким светотехническим КПД на центральной улице города", — сказал собеседник агентства. По его словам, в результате город должен не только улучшить систему освещения, но и существенно сэкономить. После завершения эксперимента холдинг получит данные об экономической эффективности новых ламп с целью дальнейшего продвижения продукта. Местный бюджет не потратит на замену старых ртутных ламп на новые энергосберегающие ни копейки.

Архитектурная подсветка

Эксперимент в системе уличного освещения города Порхова стал одним из этапов сотрудничества холдинга и правительства региона в рамках подписанного на ПМЭФ-2018 соглашения о сотрудничестве в сфере энергосбережения, здравоохранения и транспорта. Холдинг уже стал партнером фестиваля «Ганзейские дни Нового времени», который пройдет в Пскове будущим летом. В частности, специалисты «Швабе» помогут властям сделать архитектурную подсветку зданий в областном центре. «Мы уже получили список домов, фасады которых планируется подсветить, и в ближайшее время наши специалисты проведут предпроектное обследование объектов и предоставят эскизы», — рассказал ТАСС генеральный директор холдинга Алексей Патрикеев

В транспортной сфере рассматривается возможность внедрения энергоэффективного наружного освещения вдоль автодорог населенных пунктов области. Кроме того, «Швабе» поставил в регион один из трех комплектов оборудования для предрейсового и послерейсового осмотра водителей, которое успешно прошло первое тестирование на базе «Псковпассажиравтотранса».

А в сфере здравоохранения планируется поставка неонатального и другого медицинского оборудования в местные больницы. «Несколько десятков единиц техники общей стоимостью свыше 100 млн рублей могут быть направлены в 16 городских и районных медучреждений», — заметили в пресс-службе холдинга.

О соглашении

Соглашение о сотрудничестве между «Швабе» и администрацией Псковской области было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Партнерство предполагает проведение холдингом комплексного аудита текущего состояния систем энергосбережения, транспорта и здравоохранения. По его итогам власти региона примут решение о необходимости внедрения энергоэффективных и передовых технологий.