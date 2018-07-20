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Известный хирург Леонид Рошаль призвал к декриминализации работы врачей
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Известный хирург Леонид Рошаль призвал к декриминализации работы врачей 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Поправки в Уголовный кодекс должны защитить права пациентов и врачей. Президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская Палата» Леонид Рошаль призвал к декриминализации врачебной деятельности в рамках работы по совершенствованию уголовного законодательства в отношении медицинских работников. Ранее СКР предложил внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы защитить права пациентов и медиков. Введение новых статей, позволяющих наказывать врачей за ошибки, обсудили председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» Леонид Рошаль. По итогам встречи появилась межведомственная группа, которая займётся проработкой внесения поправок в закон. Леонид Рошаль отметил, что благодарен Следственному комитету России за конструктивное сотрудничество и подчеркнул, что предложения повнесению изменений в УК РФ, касающийся уголовной ответственности врачей носят рабочий и промежуточный характер, не направлены на ужесточение наказаний медицинских работников и не вводят в уголовную практику понятие «врачебная ошибка». — Мы твёрдо стоим на необходимости декриминализации врачебной деятельности. Может ли далее врач заниматься профессиональной деятельностью должен решать не суд, а профессиональное врачебное объединение, как это происходит в других странах, — отметил Леонид Рошаль. — Сегодняшний вариант предложенийво многом отличается от предыдущих, обсуждаемых в рамках работы межведомственной группы. Прежде всего, и это очень важно, мы договорились о том, что врачи не будут осуждаться по статьям 109, 118 и 238 УК РФ, по котором сегоднябольшинство привлекается к уголовной ответственности. Это возможно за счёт выделения отдельной специальной статьи -124.1 (Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)), и в этом случае привлечение медицинских работников по другим, общим статьям УК РФ исключается. Вместе с тем, по словам Леонида Рошаля, остаются разногласие в отношении предложенной статьи 124.1. — Мы считаем, что в предложенной статье нет чёткой определённости, какие именно нарушения профессиональных обязанностей врача будут трактоваться как следствие того, что нанесен тяжкий вред здоровью пациента, или причинена смерть. Нынешнее изложение статьи позволяет в очень широком поле привлекать врачей к уголовной ответственности. Нам не нравится появление в этой статье термина «плод», который при введении в УК РФ приведёт к валу уголовных дел и к исходу врачей и акушерок из специальности акушерства. Мы считаем, что вопрос об уголовной ответственности медицинского работника может стоять только при комиссионно доказанных умышленных и (или) систематических действиях, приводящих к смерти или инвалидности людей. Мы также выступаем за широкое общественное обсуждение предложений по этому вопросу в целях поиска оптимального решения проблем уголовного преследования медицинских работников, — заявил Леонид Рошаль.
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