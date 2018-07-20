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После дождя Краснодар «поплыл»
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После дождя Краснодар «поплыл» 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Автолюбители сражаются со стихией в кубанской столице. В разных районах города обстановка на дорогах оставляет желать лучшего — потоки воды на проезжей части и бьющий в стекло дождь.
По Краснодару много небольших ДТП и пробок, вызванных авариями и погодными условиями. К моменту написания новости заторы достигли 6 баллов, что в два раза больше среднего показателя для этого времени суток.
Водооткачивающая техника, согласно прогнозам погоды. Приведена в «боевую готовность». Машины направлены в наиболее проблемные районы: на ул. Московскую, ул. Вишняковой, Уральскую.
Дождь в Краснодаре может продлится до конца текущих суток и 21 июля включительно.
За рулем Кубань: последние новости
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