Аризона заработала на туризме 22,7 миллиарда долларов

Отели, гостиницы, мотели и другие места проживания для туристов приняли максимальное количество посетителей, которые потратили рекордную сумму денег в прошлом году, согласно новому исследованию Управления по туризму штата.

Стабильная экономика, умеренные цены на бензин, расширение международных авиамаршрутов и активная маркетинговая кампания помогли привлечь гостей в Аризону.

Штат приветствовал американских и иностранных гостей которые провели в общей сложности в Аризоне 43,9 миллиона дней в 2017 году, в совокупности потратив 22,7 миллиарда долларов и непосредственно поддерживая 187 000 рабочих мест — в основном в отелях и ресторанах.

Государство не отслеживает фактическое количество туристов, так как есть данные только по числу ночёвок и связанных с ними трат. Расходы на туризм составили около 62 миллионов долларов в день. Посетители, как правило, останавливались в среднем на четыре ночи.

Недавно стало известно, что в 2023 году Суперкубок по баскетболу будет проходить именно здесь, так что руководство штата готовится к её большему наплыву путешественников.

Расходы туристов в Аризоне неуклонно росли каждый год, начиная с 2009 года, когда экономика начала выходить из рецессии. Почти 7-процентный рост в 2017 году был самым большим увеличением расходов за более чем десятилетие.