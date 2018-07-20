Ещё
Выборгскую среднюю школу отремонтируют за € 1 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборгскую среднюю школу отремонтируют за € 1 млн 

Ivyborg.ru 1 час назад
Определен победитель аукциона на выполнение ремонтных работ средней школы №6 города Выборга. На ремонт будет выделено 80,2 млн рублей, что по сегодняшнему курсу чуть больше 1 млн евро
Победителя тендера огласило Муниципальное казённое учреждение «Единое управление муниципальными заказами Выборгского района Ленинградской области»
Компанией-победителем стало ООО «Энергопроект-М». По данным «СПАРК — Интерфакс», владельцем компании является Дмитрий Кошелев. Он является руководителем ООО «Гостиничный комплекс „Дружба“». Помимо этого, Кошелев являлся владельцем охранного предприятия ООО «ОП Приоритет».
Для этой компании это уже не первый контракт, касающийся школы №6. Подрядчик должен сдать отремонтированную школу до 15 июля следующего года.
Ivyborg.ru: последние новости
В Петербурге за один вечер два ребенка выпали из окон Трасса "Кола" от Синявино до Путилово станет четырехполосной Ремонт железной дороги изменит расписание "Сапсанов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры80
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста339
Фото кабинета Медведева удивило россиян70
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе221
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение