Выборгскую среднюю школу отремонтируют за € 1 млн 

Определен победитель аукциона на выполнение ремонтных работ средней школы №6 города Выборга. На ремонт будет выделено 80,2 млн рублей, что по сегодняшнему курсу чуть больше 1 млн евро
Победителя тендера огласило Муниципальное казённое учреждение «Единое управление муниципальными заказами Выборгского района Ленинградской области»
Компанией-победителем стало ООО «Энергопроект-М». По данным «СПАРК — Интерфакс», владельцем компании является Дмитрий Кошелев. Он является руководителем ООО «Гостиничный комплекс „Дружба“». Помимо этого, Кошелев являлся владельцем охранного предприятия ООО «ОП Приоритет».
Для этой компании это уже не первый контракт, касающийся школы №6. Подрядчик должен сдать отремонтированную школу до 15 июля следующего года.