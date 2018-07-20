Выборгскую среднюю школу отремонтируют за € 1 млн

Определен победитель аукциона на выполнение ремонтных работ средней школы №6 города Выборга . На ремонт будет выделено 80,2 млн рублей, что по сегодняшнему курсу чуть больше 1 млн евро

Победителя тендера огласило Муниципальное казённое учреждение «Единое управление муниципальными заказами Выборгского района Ленинградской области»

Компанией-победителем стало ООО «Энергопроект-М». По данным «СПАРК — Интерфакс», владельцем компании является Дмитрий Кошелев . Он является руководителем ООО «Гостиничный комплекс „Дружба“». Помимо этого, Кошелев являлся владельцем охранного предприятия ООО «ОП Приоритет».

Для этой компании это уже не первый контракт, касающийся школы №6. Подрядчик должен сдать отремонтированную школу до 15 июля следующего года.