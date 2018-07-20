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Корабельные тральные группы Северного флота провели учения в морских полигонах Баренцева моря
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Корабельные тральные группы Северного флота провели учения в морских полигонах Баренцева моря 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятий отрабатывались, в частности, действия по поиску, обнаружению и уничтожению мин при сопровождении подводных лодок в полигоны боевой подготовки.
Две корабельные группы в составе базовых тральщиков (БТЩ) «Коломна», «Котельнич», «Ядрин», «Ельня» и «Машинист» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели ряд контрольных корабельных учений в Баренцевом море.
В ходе мероприятий отрабатывались действия по поиску, обнаружению и уничтожению мин при сопровождении подводных лодок в полигоны боевой подготовки. Моряки-североморцы отрабатывали сопровождение подводных лодок за тралами, применяя весь комплекс противоминного вооружения — гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралы.
На заключительном этапе учений военные моряки выполнили зачетные артиллерийские стрельбы по плавающим минам.
Также с экипажами БТЩ был проведен ряд внутрикорабельных учений, в том числе по борьбе за живучесть корабля на ходу, совместному маневрированию в сложных гидрометеоусловиях, организации противовоздушной и противодиверсионной обороны на незащищенном рейде.
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