Корабельные тральные группы Северного флота провели учения в морских полигонах Баренцева моря

В ходе мероприятий отрабатывались, в частности, действия по поиску, обнаружению и уничтожению мин при сопровождении подводных лодок в полигоны боевой подготовки.

Две корабельные группы в составе базовых тральщиков (БТЩ) «Коломна», «Котельнич», «Ядрин», «Ельня» и «Машинист» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели ряд контрольных корабельных учений в Баренцевом море.

В ходе мероприятий отрабатывались действия по поиску, обнаружению и уничтожению мин при сопровождении подводных лодок в полигоны боевой подготовки. Моряки-североморцы отрабатывали сопровождение подводных лодок за тралами, применяя весь комплекс противоминного вооружения — гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралы.

На заключительном этапе учений военные моряки выполнили зачетные артиллерийские стрельбы по плавающим минам.

Также с экипажами БТЩ был проведен ряд внутрикорабельных учений, в том числе по борьбе за живучесть корабля на ходу, совместному маневрированию в сложных гидрометеоусловиях, организации противовоздушной и противодиверсионной обороны на незащищенном рейде.