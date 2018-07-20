МЭР: страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге обсудят правила игры в цифровой экономике

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге 25-27 июля намерены сформировать правила игры в цифровой экономике. Также члены объединения сосредоточатся на инклюзивном росте в эпоху Четвертой промышленной революции, традиционно уделят внимание роли БРИКС в обеспечении мира и безопасности, усилении экономической и финансовой устойчивости. Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития РФ (МЭР).

"Основная тема саммита — «БРИКС в Африке: сотрудничество с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста в эпоху Четвертой промышленной революции». В повестке мероприятия — вопросы укрепления многосторонних отношений, международного права и реформы глобального управления; роль БРИКС в обеспечении мира и безопасности; усиление экономической и финансовой устойчивости; вызовы и возможности Четвертой промышленной революции. Важным направлением видится формирование правил игры в цифровой экономике", — пояснили в пресс-службе министерства.

Лидеры пяти государств также обратят внимание на проблемы мировой торговли, в частности на необходимости соблюдения правил Всемирной торговой организации (ВТО) всеми странами, добавили в МЭР.

Фокус на африканский континент

Саммит в этом году принимает ЮАР — последний присоединившийся к союзу участник. «Одним из основных вопросов саммита станет сотрудничество стран БРИКС со странами африканского континента. В предстоящем саммите БРИКС в форматах „аутрич“ и „БРИКС плюс“ примут участие лидеры девяти африканских государств, председательствующих в региональных организациях, а также главы исполнительных органов африканских экономических и финансовых организаций», — отметили в МЭР.

В министерстве подчеркнули, что БРИКС не замыкается внутри объединения, нынешний саммит под председательством ЮАР «не только нацелен на развитие самих стран БРИКС, но оказывает влияние на весь африканский континент».

"Страны БРИКС, для которых стало традицией проведение формата «аутрич» с другими государствами, международными организациями и интеграционными объединениями, доказали, что способны выработать и реализовать взаимовыгодную повестку для большого количества заинтересованных сторон. В год председательства ЮАР внимание, конечно, приковано к Африке", — указали в МЭР.

Направления сотрудничества в БРИКС

Страны БРИКС намерены сотрудничать для восстановления глобальной экономики, реформы финансовых институтов и институтов управления, рассказали в Минэкономразвития . Кроме того, участники объединения намерены более активно задействовать ресурсы Нового банка развития (банк БРИКС) для финансирования инфраструктурных проектов в государствах объединения. Такие проекты важны для развития экономик всех стран, добавили в министерстве.

Саммит затронет новые вызовы и возможности от масштабного распространения Четвертой промышленной революции. «Для реализации этих возможностей намерены усилить взаимодействие в промышленности, инновациях, расширять инвестиционное сотрудничество. Планируем сформировать инициативу БРИКС о цифровой индустриальной революции, направленную на содействие участию бизнеса в экономических процессах. Намерены принимать меры для широкого вовлечения стран объединения в глобальные цепочки добавленной стоимости, что, безусловно, должно стимулировать торговые отношения», — пояснили в МЭР.

Ранее на встрече министров экономики и внешней торговли БРИКС, которая прошла 5 июля в преддверии саммита, были одобрены договоренности стран объединения на экономическом треке — в сфере ликвидации барьеров в торговле, защиты интеллектуальной собственности, электронной коммерции, развития малых и средних предприятий, торговли услугами и стандартизации, а также одобрены согласованные подходы к вопросам поддержки многосторонней торговой системы и проблемам ВТО. «Эти направления нашей работы планируется закрепить в главном документе нынешнего саммита — его итоговой декларации», — подчеркнули в МЭР.